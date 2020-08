A Castenaso prorogato al 30 settembre 2020 il bando dei contributi alle aziende dopo l’emergenza Coronavirus

È stato prorogato in questi giorni, dal Comune di Castenaso, il bando che assegna contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere l’attività in sicurezza delle imprese di Castenaso dopo la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica di Covid-19. L’obiettivo è alimentare lo sviluppo, la digitalizzazione, le politiche green per una città più sostenibile. La nuova scadenza è il 30 settembre 2020.

Oggetto dell’intervento sono, in prevalenza, i costi che le imprese hanno dovuto affrontare per una ripartenza subordinata al rispetto di nuove regole imposte per la sicurezza dei lavoratori, e nei contatti con tutti i soggetti che si relazionano fisicamente con l’impresa (clienti, fornitori ecc.). Il contributo comunale interviene poi sui costi sostenuti per l’ottenimento di supporto nella riprogrammazione della finanza aziendale, anche al fine di prevenire o trovare soluzioni a crisi indotte dall’emergenza causata dal virus SARS CoV-2.

L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento è pari a € 50.000,00, proveniente da fondi comunali. I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura massima di € 1.000,00 per ciascuna impresa richiedente, in base alla graduatoria come indicato all’art. 5 del bando, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castenaso.

«Riteniamo che questo contributo economico possa dare una mano concreta — afferma il Vicesindaco nonché Assessore alle Attività Produttive Pier Francesco Prata — e siamo lieti di poter estendere il momento utile per presentare domanda fino a tutto settembre, in modo da facilitare il contatto tra imprese ed associazioni di categoria per fare richiesta, superando il periodo delle ferie. Il mondo economico e commerciale locale sta affrontando, e affronterà, sfide impegnative, ma può contare sul supporto dell’Amministrazione comunale».