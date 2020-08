ANSVA Confesercenti: “Il Comune di Vignola si impegni a trovare al Luna Park un’area vicino al centro”

“Il Comune di Vignola si impegni a trovare una nuova area vicino al centro per gli spettacoli viaggianti”: è questa la richiesta che viene da Eros Degli Innocenti, Presidente Provinciale dell’Associazione Spettacoli Viaggianti Confesercenti Modena. “Come faranno i giovani e le famiglie, i nonni e i nipotini a raggiungerci in un’area così lontana dal centro, situata tra l’altro su una strada pericolosissima. Chi risponderà se qualcuno per raggiungerci si farà male? Non ha alcun senso. Noi non accettiamo assolutamente la decisione del Comune. Il Luna Park è molto amato dai cittadini di Vignola. Spostare un’attività ludica così lontano non è possibile. Occorre valutare meglio”, prosegue Degli Innocenti.

ANSVA Confesercenti Modena che ha criticato duramente la scelta del Comune di Vignola di delocalizzare l’area degli spettacoli viaggianti nella zona dell’attuale mercato ortofrutticolo, ovvero a parecchi chilometri dal centro di Vignola.

“L’amministrazione comunale trovi un accordo pluriennale con la proprietà dell’area di fronte a quella che occupiamo attualmente – conclude Degli Innocenti – ci sembra il minimo, anche perché non siamo stati minimamente coinvolti in merito a questa decisione. Se quest’area non è disponibile ce ne sono tante altre centrali o, comunque, più limitrofe al centro, che devono però essere selezionate in accordo con l’Associazione dei giostrai. Il Luna Park deve essere situato vicino al centro e raggiungibile facilmente e senza pericoli. Siamo imprese anche noi e abbiamo tutto il diritto di poter lavorare”.