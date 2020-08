Incendio in un ristorante ieri sera a Bologna

Ieri sera poco dopo le 21.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un ristorante in via Abbadia a Bologna. L’incendio ha interessato la canna fumaria nei locali della cucina. Il personale del locale ha provveduto tempestivamente ad evacuare il locale: i clienti che in quel momento erano all’interno sono stati accompagnati fuori. Le squadre dei pompieri sul posto hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza lo scenario. Fortunatamente nessun ferito, solamente danni da fumo nella cucina. Presente anche il funzionario di servizio, insieme ad una pattuglia della Polizia di Stato.