Lavori davanti all’ingresso dell’Ospedale di Sassuolo

Lunedì 31 agosto iniziano le attività di rifacimento della pavimentazione esterna di ingresso dell’ospedale di Sassuolo che dovrebbero avere una durata di circa 3 settimane. La zona oggetto di intervento riguarda la parte destra dell’ingresso dell’ospedale oltre a un’area adibita a cantiere che occuperà anche la rotonda, i parcheggi e la strada adiacente, per consentire il carico/scarico e lo stoccaggio dei materiali.

La delimitazione dell’area di cantiere non interferirà con l’accesso diretto alla struttura, tramite le 4 porte automatiche, ma i parcheggi presenti nella rotonda non saranno disponibili per l’utenza e anche per i taxi. Verrà chiusa inoltre la scala esterna n°5 di collegamento col parcheggio coperto.