Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 27 agosto

Al primo mattino nuvolosità irregolare sulla pianura, in graduale attenuazione nel corso della mattinata; nuvoloso per nubi medio-basse lungo il crinale appenninico centro-occidentale, poco nuvoloso sul resto del territorio. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso sulle aree pianeggianti; qualche addensamento più consistente sui rilievi appenninici, ma con scarsa probabilità di fenomeni. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo medio-alto ad iniziare dal settore occidentale e dalla pianura più settentrionale. Temperature: minime in lieve aumento, attorno a 21/22°C sui principali centri urbani, qualche grado in meno sulle aree rurali; massime stazionarie con valori di 31/32°C sui capoluoghi interni, tra 28°C e 30°C lungo la fascia costiera. Venti: deboli in prevalenza orientali, con possibili rinforzi su costa e pianura orientale nel pomeriggio. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)