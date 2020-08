Ventasso, venerdì mattina Sp 91 chiusa a Vaglie

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8 alle 12,30 di venerdì 28 agosto la Sp 91 “Collaglia-Vaglie-Ponte Rossendola” sarà chiusa al transito nei pressi di Casenove, in comune di Ventasso. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza, da parte della Bertoia Impresa Costruzioni di Cerrè Sologno, dei lavori di realizzazione di opere di sostegno della scarpata di valle della Sp 91, come noto oggetto di diversi movimenti franosi nei pressi di Vaglie.

Venerdì mattina, durante la chiusura, il traffico verrà deviato nei seguenti modi: per i veicoli provenienti da Vaglie e diretti a Ligonchio sulla strada comunale per Cinquecerri, quindi sulla Sp 18 “Busana-Ligonchio-Passo Pradarena”; per i veicoli provenienti da Ligonchio e diretti a Vaglie sulla Sp 18 “Busana-Ligonchio-Passo Pradarena” quindi sulla comunale per Cinquecerri poi sulla Sp 91.

(immagine d’archivio)