Bologna: non indossa la mascherina e si rifiuta di scendere dall’autobus costringendo l’autista a interrompere il servizio

E’ successo ieri pomeriggio in via delle Lame, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112, è stata informata che l’autista di un autobus della “Linea 92/B”, fermo all’altezza di via delle Lame, non era in grado di proseguire il servizio perché una passeggera stava mettendo a rischio l’incolumità di altre persone, in quanto voleva restare a bordo senza indossare la mascherina di protezione, come previsto dalla normativa, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna si sono diretti sul posto. All’arrivo dei militari, la donna ha iniziato a urlare perché voleva rimanere sull’autobus senza indossare il dispositivo di protezione individuale. Soltanto diversi minuti dopo, la donna è scesa dal mezzo ed è stata identificata dai Carabinieri in una quarantatreenne rumena. L’autobus ha ripreso il servizio dopo una trentina di minuti. La donna è stata sanzionata per la violazione della normativa anti Covid-19 e denunciata per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.