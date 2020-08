In lieve calo nei primi sei mesi del 2020 la popolazione a Fiorano

In lieve calo nei primi sei mesi del 2020 la popolazione a...

E’ in calo la popolazione a Fiorano Modenese nei primi sei mesi del 2020 di 95 unità, in leggero calo anche il numero di famiglie passate da 6.813 a 6.809. Gli abitanti erano 17.107 a fine 2019 e sono diventati 17.012 al 30 di giugno 2020 (8.420 maschi e 8.592 femmine).

Il calo è dovuto soprattutto ad un saldo negativo tra immigrati ed emigrati, pari a –67 residenti, a cui si aggiunge una differenza negativa fra nati e morti nei primi sei dell’anno, con 55 neonati e 83 decessi (nello stesso periodo del 2019 i nati erano stati 53 e i morti 76).

I nuovi arrivati a Fiorano Modenese provengono per lo più da altri territori italiani e soltanto 9 dall’estero (nello stesso periodo dello scorso anno erano 26). Così come gli emigrati vanno verso altri territori italiano e soltanto 23 ex fioranesi escono dai confini nazionali.