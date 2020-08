Maranello, nidi pronti a ripartire il 1° settembre

Martedì 1° settembre le scuole di Maranello ripartono dai più piccoli. Saranno infatti i tre nidi ‘L’Aquilone’, ‘Le Coccinelle’ e ‘Virgilia’ a riaprire per primi i battenti, in questo caso per la fascia di età 0-3.

Sono in corso in questi giorni gli ultimi interventi di adeguamento e di pulizia delle strutture, in linea con le disposizioni anti-covid che puntano ad evitare assembramenti e a ridurre al massimo i contatti tra bimbi e adulti di sezioni diverse, secondo il concetto di ‘bolla’. Per questo, dove è stato possibile, si è pensato a favorire l’apertura di più ingressi con percorsi pedonali e nuovi accessi, ad esempio presso il nido ‘L’Aquilone’. Inoltre il 31 agosto, a poche ore dalla riapertura, verrà effettuata in tutti i locali una profonda sanificazione.

Rispetto allo scorso anno gli orari di entrata e di uscita sono stati confermati, così come i primi giorni di inserimento, nei quali i bimbi frequenteranno meno ore. I nuovi iscritti in questa fase verranno suddivisi in piccoli gruppi insieme al genitore accompagnatore, così da scaglionare inizialmente gli ingressi. Per tutti i bambini, compresi gli iscritti dell’anno precedente che andranno incontro al riambientamento, verranno inoltre ampliati i tempi del saluto da parte di mamme e papà. L’obiettivo è rendere più graduale questa prima fase dell’anno educativo, che dopo tanti mesi di chiusura potrebbe risultare più complessa. E si intende lasciare anche ai genitori un po’ più di tempo per prendere confidenza con le nuove disposizioni a tutela della sicurezza. Tutto il personale indosserà le mascherine e ogni educatrice manterrà un contatto diretto con una sola sezione. Le informazioni necessarie verranno fornite alle famiglie attraverso riunioni e comunicazioni vie e-mail.

Proseguono intanto anche le valutazioni e gli interventi da parte del Comune – insieme alle dirigenze scolastiche – nelle scuole materne, elementari e medie, che ripartiranno lunedì 14 settembre.

Nelle materne l’acquisto di tendine oscuranti e brandine ultraleggere, impilabili e facili da sanificare, consentirà di utilizzare anche gli ambienti di sezione come dormitori, così da distanziare maggiormente i bimbi durante il riposino.

Per le scuole elementari è arrivata la conferma in toto del tempo pieno e del servizio mensa: alcune classi mangeranno in aula e altre in sala refettorio su due turni – intervallati da una sanificazione -, proprio per garantire l’adeguato distanziamento tra gli alunni e per evitare contatti tra bambini di classi diverse. Le medie vedranno invece lo spostamento di alcune classi, che saranno ricollocate in altre aule in base al rapporto tra numero di studenti e spazi disponibili. Ad ogni modo in tutte le classi è stata evitata la suddivisione in gruppi.

Mai come quest’anno verrà richiesta alle famiglie la massima collaborazione possibile nel rispetto delle regole finalizzate alla tutela della salute in tutta la comunità locale. Un impegno reciproco che sarà rafforzato dalla firma, anche da parte dei genitori, del consueto Patto di corresponsabilità.