Pretestuose verifiche per derubare gli anziani: i Carabinieri reggiani rilanciano la campagna preventiva

Il complice lo attendeva in macchina mentre lui, con i dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti), si è presentato a casa di una coppia di anziani, a Campegine, riferendo di essere un tecnico dell’acqua e di dover effettuare dei controlli per la presenza di asseriti residui di sabbia. Una volta all’interno ha spruzzato nell’aria una sostanza con bomboletta spray (probabilmente spray al peperoncino) per poi rovistare i vari ambienti alla ricerca di oro e danaro. Non trovando nulla ha chiesto alla coppia di riporre preziosi e contante in frigorifero in quanto potevano contaminarsi. Appreso che i due anziani non avevano nulla, usciva salutando e dileguandosi a bordo dell’auto, una Mercedes, condotta dal complice.

Nonostante quindi i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia – che al riguardo hanno anche più volte ricordato i consigli della campagna anti truffa “Non aprite quella porta” – tornano a colpire nella nostra provincia i falsi appartenenti a enti vari che, con pretestuosi controlli, raggirano e derubano gli anziani dei loro averi.

E proprio questo è accaduto ieri intorno alle 11.30 a Campegine dove, per l’assenza di valori, nulla è stato asportato alla coppia di anziani che per lo spray spruzzato per qualche ora hanno avuto bruciori agli occhi e tosse. Dopo l’allarme giunto ai carabinieri nell’intera zona i militari hanno scatenato una vera e propria caccia all’uomo, che al momento però non ha dato esito positivo.

L’episodio tuona come un vero e proprio campanello d’allarme per gli stessi Carabinieri reggiani che fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: