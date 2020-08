Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 28 agosto

Irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale e sul ferrarese con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più probabili lungo la dorsale appenninica e l’asta del Po. Sulla Romagna inizialmente sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio e bassa probabilità di qualche isolato fenomeno. Temporanea attenuazione di nuvolosità e fenomeni in serata. Temperature: minime in lieve aumento, attorno a 22/23°C nei centri urbani, leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve diminuzione sul settore occidentale, comprese tra 30° e 32°C, in temporaneo aumento su quello orientale con valori tra 32°C e 34°C e valori leggermente inferiori lungo la fascia costiera. Venti: deboli dai quadranti orientali sulle pianure, intorno a sud-ovest sui rilievi con locali rinforzi, specie sul crinale appenninico, lungo la fascia costiera ed in mare aperto; in serata tendenza a divenire sud-occidentali anche sulle pianure centro-orientali. Mare: inizialmente poco mosso, tendente a divenire mosso dal pomeriggio-sera, specie al largo.

(Arpae)