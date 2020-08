Inrete Distribuzione Energia: da lunedì lavori sulla rete gas in via Campi a Modena

Inrete Distribuzione Energia: da lunedì lavori sulla rete gas in via Campi...

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, inizieranno lunedì 31 agosto un intervento sulla rete gas, in via Campi, a Modena.

L’intervento prevede la sostituzione di parte di una condotta e il rinnovo dei relativi allacci d’utenza, nel tratto compreso tra via Braghiroli e via Vignolese.

I lavori, che, salvo imprevisti, avranno la durata di 60 giorni, richiederanno modifiche alla viabilità. In corrispondenza del cantiere, che si sposterà progressivamente verso via Vignolese.

Sarà temporaneamente istituito un senso unico alternato regolato da semaforo. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e al Pronto Soccorso del Policlinico.

In accordo con Seta, sarà sospesa la tensione ai filobus, da via Braghiroli fino all’ingresso del Pronto Soccorso, per assicurare l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Al fine di limitare il più possibile questo disguido, i lavori sul tratto di strada interessato avranno priorità, così da permettere il ripristino del servizio di trasporto pubblico in tempi brevi.

Non sono previste interruzioni del servizio.