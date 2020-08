Scivola e si ferisce ad una gamba durante una escursione nella zona del Lago Santo

Una donna di 65 anni residente a Pavullo, che nella mattinata di ieri assieme ad alcuni amici era in gita nella zona del Lago Santo, è scivolata cadendo rovinosamente a terra e riportando un doloroso trauma ad una gamba. E’ successo poco dopo le 13:30 mentre la comitiva percorreva il sentiero Cai 519, appena superato l’invaso naturale del Turchino.

Il marito della donna ha chiamato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza, l’elicottero di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, composta anche da un infermiere e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).

Sul posto l’infermiere ha confermato l’intervento dell’elicottero, anche perché il tragitto da fare per portare a valle la paziente era molto lungo e la donna accusava un fortissimo dolore. I tecnici hanno quindi proceduto all’immobilizzazione dell’arto. Arrivato in zona l’equipaggio dell’elicottero è stato sbarcato con il verricello perché la l’area non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico la paziente è stata recuperata, sempre con il verricello e trasportata all’ospedale di Pavullo. Presenti anche i Vigili del Fuoco.