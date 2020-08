Superbonus edilizio e rapporto tra banca e impresa al centro di un confronto tra Lapam Zona di Sassuolo e Unicredit

Rinsaldare il rapporto tra istituti di credito e imprese. E’ stato questo l’obiettivo dell’incontro che Lapam zona di Sassuolo ha avuto con i responsabili di Unicredit. Presenti il presidente di zona, Ianez Rinaldi, quello della sede di Sassuolo, Erio Luigi Munari e altri imprenditori, oltre ai segretari dell’area e ai funzionari del credito dell’associazione e a funzionari di Unicredit.

Rinaldi ha spiegato: “Molte aziende, soprattutto medio piccole, non hanno gli strumenti necessari per capire il rapporto con le banche. Manca la conoscenza del meccanismo di valutazione che usano queste ultime. Ora con la crisi provocata dal Covid19, che ha messo in seria difficoltà molte aziende, è fondamentale un corretto rapporto fra banca e impresa per la tenuta del sistema. I prossimi mesi saranno cruciali: occorre favorire la ripresa e cercare di agganciare i segnali di ripresa a livello europeo, come la banca interpreta questo momento, che strumenti finanziari intende mettere in campo sul superbonus”. Il presidente Lapam della zona di Sassuolo si è soffermato proprio sul superbonus: “In questo momento il comparto edile è fermo in attesa dei decreti attuativi, gli istituti di credito in questo senso possono fare molto per rilanciare questo settore che rappresenta un volano fondamentale per la ripresa”.

Unicredit ha spiegato la posizione dell’istituto. La banca in questo periodo ha puntato molto sullo sviluppo digitale sia attraverso l’intrabanking gratuito per scambio di documenti, sia attraverso l’app dispositiva e informativa. Fino a determinati rating e importi (ovvero fino a 30 mila euro) l’istituto può decidere delibere con procedure veloci e se c’è la documentazione si va dai due ai cinque giorni per la risposta. L’area corporate (da 5 a 500 milioni di euro di fatturato) nel primo semestre 2020 ha erogato 225 milioni di euro contro i 177 dello scorso anno.

Rinaldi ha concluso: “E’ davvero necessario migliorare il rapporto tra banca e impresa e per questo Lapam può affiancare le imprese e effettuare le diverse analisi (stress bancario, analisi criticità bancaria) al fine di agevolare questo rapporto”.