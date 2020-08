Teatro sotto le stelle a Sasso Marconi, dal 30 agosto tre domeniche di spettacolo

Terminate le serate di spettacolo al borgo di Fontana, il programma di intrattenimenti curato nel periodo estivo dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione Cà Rossa, si sposta nella frazione di Borgonuovo

Nella piazzetta del Centro sociale di Via Cartiera, vanno infatti in scena “Le notti degli eroici perdenti”: tre domeniche di spettacolo all’insegna della clownerie e del teatro circo, in cui clown, acrobati e giocolieri coinvolgeranno il pubblico con acrobazie, virtuosismi corporei, prove di destrezza e stravaganti giocolerie.

Si comincia domenica 30 agosto alle 21.15 con “Shock’ em all”, spettacolo de “La Sbrindola” (foto), compagnia formata da Leonardo Cristiani e Marco Macchione. Indossando i panni di un giocoliere e di un batterista che si sfidano a duello, i due artisti daranno vita a una performance travolgente per ritmo e intensità che, in un vorticoso susseguirsi di gag surreali, giocolerie e acrobazie su ruota Cyr, lascerà il pubblico letteralmente elettrizzato!

La rassegna prosegue poi con la performance di Giulio Lanzafame, clown e manipolatore di oggetti (domenica 6 settembre), e lo spettacolo mozzafiato di acrobazia su filo teso che avrà come protagonisti gli artisti della Compagnia Autoportante (domenica 13).

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si svolgono nella Piazzetta del Centro sociale di Borgonuovo (inizio ore 21.15). Posti distanziati e obbligo di mascherina nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza in vigore.