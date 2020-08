22enne accoltellato questa notte in via Tinti a Imola

Alle ore 22:30 di ieri, la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112, è stata informata di un accoltellamento presso il Centro Sociale Zolino di via Tinti. Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Imola, hanno appreso che un giovane era stato accoltellato, B.N., ventiduenne etiope, residente a Imola, e soccorso dai sanitari del 118 arrivati con l’elicottero e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in prognosi riservata a seguito di ferite multiple e una sospetta perforazione polmonare.

Dai primi accertamenti svolti dai militari, il ventiduenne sarebbe stato accoltellato da un uomo, non ancora identificato, durante una lite, scaturita da futili motivi in occasione di una festa musicale che era stata organizzata nel centro sociale. I Carabinieri hanno avviato le indagini per tentato omicidio.