Ieri poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti in via Brina nel comune di Castel Guelfo per l’incendio di un capanno adibito a falegnameria. Sul posto 2 squadre con autopompa, 3 autobotti, un’autoscala, un’autocisterna da 25.000 litri, il carro bombole e il funzionario di guardia. Sul posto anche i carabinieri.