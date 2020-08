Chiusure notturne in Tangenziale di Bologna, A13 e A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 “Castelmaggiore” e lo svincolo 7 “Bologna Centro”, verso San Lazzaro.

In alternativa, si potrà utilizzare la viabilità ordinaria: via di Corticella, via Aposazza e la SS64 Porrettana.

Inoltre, per chi proviene da Casalecchio di Reno, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova che sarà comunque raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria, percorrendo via di Corticella, via Aposazza e la SS64 Porrettana.

Sarà contestualmente chiuso anche lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e percorrere la viabilità ordinaria: via di Corticella, via Aposazza e la SS64 Porrettana;

-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 “Fiera” e lo svincolo 8bis “Viale Europa”, verso San Lazzaro.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa e viale della Fiera;

-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo10 “Roveri” e lo svincolo 11 bis “Castenaso”, verso San Lazzaro.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, via Larga e via Lenin;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11bis “Castenaso” e lo svincolo 12 “SS65 della Futa”, verso San Lazzaro.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: via Mattei, via Villanova, via Galeazzo Marescotti e via Bentivoglio;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 13 “SS9 Emilia” e lo svincolo 12 “SS65 della Futa”, verso Casalecchio.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: via Caselle, via Villanova, rotonda di Villanova, via Galeazzo Marescotti, rotonda Sante Bentivoglio, rotonda Giovanni Sabatino degli Arienti, via Giovanni II Bentivoglio e rotonda Italia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Inoltre, dalle 20:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Bentivoglio est”, situata nel tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

***

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Padova sud;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Pelagio est”, situata nel tratto compreso tra Terme Euganee e Padova sud, verso Padova.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14, per poi rientrare dalla stessa e proseguire in direzione della A13 Bologna-Padova.