Il Prefetto di Reggio Emilia ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi 31 agosto 2020, il Prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, ha fatto visita al il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il Prefetto, accolto dal Comandante Francesco Martino, e dai Funzionari, ha salutato il personale in servizio schierato davanti agli automezzi e, a seguire, si è recato presso la Sala Operativa ove ha chiesto informazioni in merito agli interventi di soccorso in atto. La visita è poi proseguita con un incontro in aula con il personale in servizio. Il Comandante Provinciale ha esposto la situazione attuale del Comando, evidenziando la necessità della continua sinergia con la Prefettura nell’ambito di tutte le attività d’Istituto. Il Prefetto Rolli, da profonda conoscitrice dei Vigili del Fuoco, avendo passato tantissimi anni nello stesso Dipartimento con incarichi di vertice, ha sottolineato la capacità e la continua crescita professionale dimostrata dal Corpo nelle innumerevoli calamità nazionali che hanno interessato il Paese nell’ultimo decennio. Insieme al Prefetto Rolli, ha fatto visita al Comando la dott.ssa Rosa Correale, Capo di Gabinetto della Prefettura.