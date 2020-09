Anzola: investito mentre attraversa la strada, morto nella notte un 69enne di Casalecchio

Toccherà ai Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia valutare la dinamica di un incidente stradale avvenuto questa notte poco dopo la mezzanotte all’altezza del civico 18 di via Emilia, in cui ha perso la vita B.V., pedone italiano di sessantanove anni residente a Casalecchio di Reno, investito mentre attraversava la strada da un veicolo condotto da un cinquantacinquenne italiano. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, il pedone è deceduto alle ore 02:20. Il conducente del veicolo era in regola: alcoltest negativo, documenti di guida e di circolazione a norma.