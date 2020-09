Il Rifugio Matildico di San Polo d’Enza domani in diretta su ‘Uno Mattina’

Domani alle 9.30 tutti davanti alla Tv, sintonizzati su Rai Uno, per seguire Unomattina Estate in diretta dal Rifugio Matildico di San Polo d’Enza.

Ivano Chiapponi, insieme e ai volontari che ogni giorno prestano servizio gratuito al Centro recupero animali selvatici (Cras), sarà intervistato dai conduttori Alessandro Baracchini e Barbara Capponi in diretta dagli studi televisivi di Saxa Rubra a Roma.

Il Rifugio Matildico di Ivano Chiapponi, nato nel 2011 per accogliere e soccorrere gli animali in difficoltà fino al successivo reinserimento in natura, è convenzionato con l’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e si avvale della preziosa collaborazione di veterinari che prestano il loro servizio gratuitamente o a prezzi particolari senza i quali non sarebbe possibile salvare ogni anno centinaia di mammiferi e volatili autoctoni feriti o oggetto di sequestri dalle autorità giudiziarie.

Oltre all’attività principale, il Centro svolge anche una importante funzione sociale e civica per diffondere l’educazione ambientale, far conoscere e avvicinare il mondo degli selvatici a grandi e piccini.