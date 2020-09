Tutto sul Patto per l’export: le strategie per le imprese

“ Tutto sul Patto per l’export: le strategie per le imprese” è il Roadshow virtuale dedicato alla presentazione del Patto per l’Export che venerdì 4 settembre (dalle 9.30 alle 11) dedicherà una tappa all’Emilia-Romagna e alla Liguria.

La formula dell’iniziativa prevede infatti 10 incontri on line della durata di 90 minuti (una per ogni due regioni). Il tour promosso da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e SACE SIMEST, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, Unioncamere e Sistema delle Camere di commercio, è iniziato il 31 agosto e proseguirà fino al 18 settembre.

L’obiettivo è di illustrare alle aziende partecipanti la strategia innovativa di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali per il rilancio dell’export del “Made in Italy” nella fase post-emergenza sanitaria attraverso risorse messe a disposizione dal Governo.

Ogni evento è declinato sulle esigenze dei diversi specifici ambiti territoriali. Nel corso di ciascun incontro i partecipanti hanno l’opportunità di interagire formulando quesiti ad hoc; un team coordinato dagli enti organizzatori, è a disposizione per fornire riscontri e follow up mirati anche successivi.

Le imprese interessate alla partecipazione possono registrarsi gratuitamente per la tappa della propria Regione di appartenenza attraverso l’apposito form di iscrizione. Per informazioni: roadshow.pattoexport@ice.i

Il programma dettagliato

Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale I 6 pilastri del Patto per l’Export

Andrea Benveduti – Assessore Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica Regione Liguria

Vincenzo Colla – Assessore allo sviluppo economico e green economy Regione Emilia-Romagna

Carlo Ferro – Presidente Agenzia ICE Il Piano Straordinario per il Made in Italy e i nuovi prodotti e servizi di ICE nei 6 pilastri del Patto per l’Export

Stefano Bellucci – Responsabile Segmento PMI, SACE Nuove prospettive dei servizi assicurativi dell’export

Carlo de Simone – Relazioni esterne, SIMEST Nuovi finanziamenti per le PMI a valere sul Fondo 394/81 e sul Fondo di Venture Capital

Maurizio Caviglia – Segretario Generale Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria I servizi delle Camere di Commercio della Liguria a sostegno dell’export

Claudio Pasini – Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna I servizi delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna a sostegno dell’export

Domande e risposte – Chiusura lavori