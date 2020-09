Serata di Tango Lunedì al Centro culturale di Via Vittorio Veneto

Ritornano gli spettacoli al Centro culturale di Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, nel rispetto delle normative anti-Covid, organizzati in collaborazione con il Comitato ‘Fiorano in Festa’ e il Comune di Fiorano Modenese.

Lunedì 7 settembre, alle ore 21, al Centro culturale di Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, spettacolo ‘Tango’, musiche e balli dall’Argentina, interpretati dal tanghero, accompagnati dal violino di Llukaci e dalla fisarmonica del Maestro Claudio Ughetti.

L’ingresso è a offerta libera, destinata all’organizzazione di altre attività del Centro culturale. Per informazioni e prenotazioni: centrovvv@gmail.com.