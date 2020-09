Tornano a Bologna le #VocidalverboLEGGERE!

Torna sui muri della città #VocidalverboLEGGERE, la campagna di promozione della lettura avviata a febbraio 2020, promossa dal Patto per la Lettura di Bologna e realizzata in collaborazione con CHEAP.

Leggere è decolonizzare la mente e il corpo, dice Serena (Hushpuppy), mentre Margherita lo considera un atto rivoluzionario; ad Agata crea dipendenza come il cioccolato, mentre per Paola rappresenta il più profondo dei guilty pleasure. E ancora: leggere è più antidepressivo del Prozac, una legittima difesa, immaginare, rallentare, scavare. Tutto.



La campagna è partita alla vigilia della pandemia, con un riscontro immediato e tante voci raccolte. Durante il lockdown i contributi delle persone che hanno partecipato hanno raccontato bene il ruolo composito della lettura in quel particolare momento: ‘evasione’, ‘libertà’ ‘respirare’, oltre ovviamente a ‘quarantena’ e ‘lockdown’ sono stati i termini più ricorrenti.

Per questa seconda tappa, CHEAP ha selezionato 25 voci tra le oltre 500 raccolte attraverso l’area dedicata su pattoletturabo.it. Tanti contributi che raccontano lo stupore e la meraviglia, la rivoluzione e la tregua, la sete e l’infinito del leggere. Come per la prima uscita, il progetto di public art è stato costruito intorno ad alcune parole chiave presenti nei testi: le frasi sono state prosciugate, in una ‘riduzione a uno’ che ha reso i concetti espressi incisivi e icastici: 25 parole proposte attraverso la resa grafica e testuale curata da Cisco Sardano. I manifesti, affissi in via Indipendenza, raccontano il protagonismo di lettrici e lettori che vogliono condividere pubblicamente esperienze e parole e contaminare con la loro spinta gentile i non lettori.

L’intervento di CHEAP ha come obiettivo quello di contribuire alla condivisione nello spazio pubblico di un immaginario attivo legato alla “lettura e al leggere” che proponga una visione al di là degli stereotipi classici. Come sempre, le pratiche di intervento di CHEAP nello spazio pubblico mirano alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla divulgazione di messaggi sociali agendo lo spazio pubblico attraverso campagne di arte visiva. #VocidalverboLEGGERE racconta il vissuto e l’esperienza di tant*, portando la lettura nello spazio pubblico cittadino in maniera creativa, abitando gli spazi del recuperato rapporto con la città.

Tutti i contributi raccolti sono pubblicati su Pattoletturabo.it > #VocidalverboLEGGERE dove è sempre possibile leggerli, nell’area che si arricchisce giornalmente. Sarà possibile seguire la campagna sulla pagina Instagram @pattoletturabo, con le foto di Michele Lapini.

Pattoletturabo.it è la piattaforma dedicata alla lettura a Bologna, nata per promuovere e raccontare progetti e attività che gravitano intorno al mondo del libro e della lettura sul territorio. Il sito valorizza l’attività della rete dei soggetti che hanno aderito al Patto (più di 180) facendosi cassa di risonanza delle tante azioni messe in campo quotidianamente, con lo scopo di favorire lo scambio e il collegamento tra organizzazioni, luoghi e cittadini, creando un flusso circolare e continuo tra attività, luoghi, servizi, risorse, lettrici e lettori.

pattoletturabo.it | @pattoletturabo #PattoLetturaBO

https://www.cheapfestival.it/it/