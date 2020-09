Una denuncia per ricettazione dalla Squadra Mobile reggiana. Recuperati uno scooter ed una bici

Il posto di Polizia Turri a Reggio Emilia ha organizzato nella giornata di ieri pomeriggio un servizio straordinario teso a verificare alcune segnalazioni di cittadini residenti che evidenziavano situazioni di spaccio e assembramenti sospetti nei pressi di cantine site, appunto, in via Turri. Gli agenti hanno ricevuto la collaborazione di personale della Squadra Mobile che, con un non comune intuito investigativo, forti della loro esperienza nel campo dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona stazione, hanno controllato in via 4 Novembre un giovane magrebino, classe 1990.

L’approfondito controllo ha consentito di rinvenire nei pressi del parco delle Paulonie, uno scooter ed una bicicletta che da accertamenti espletati risultano essere provento di due furti consumati nel 2020 a Reggio Emilia.

Le indagini curate dalla Squadra Mobile proseguono per cercare di infrenare il fenomeno dello spaccio su strada e tenere costantemente monitorate con assidui controlli le persone che gravitano attorno all’area della stazione, che continua ad essere al centro delle segnalazioni dei cittadini.

Gli oggetti sono in attesa di essere riconosciuti dai legittimi proprietari.