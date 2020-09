Castelnovo Monti: addio ad Anna Maria Farina, moglie di Sergio Sironi

Nella giornata di giovedì è venuta a mancare, dopo un breve periodo di lotta contro la malattia, Anna Maria Farina, moglie di Sergio Sironi, scomparso lo scorso mese di marzo a causa del Coronavirus. Aveva 58 anni. Sulla scomparsa di Anna Maria intervengono il Sindaco Enrico Bini e l’Assessore ai gemellaggi di Castelnovo, Lucia Manfredi.

“Quella di Anna Maria, dopo la scomparsa di Sergio che del nostro Comitato Gemellaggi era Presidente, è una nuova grave perdita, che oggi viene accolta con profonda costernazione non solo dalla nostra comunità, ma anche dagli amici di Voreppe e Illingen, che la ricordano con grande affetto e ci hanno fatto pervenire messaggi di cordoglio.

Anna Maria era originaria della Sicilia, ed era arrivata a vivere a Castelnovo proprio dopo essersi sposata con Sergio. Era molto legata alla sua terra d’origine, ma si era perfettamente integrata nella nostra comunità. Lavorava con il marito alla Reverberi Enetec, e con lui condivideva anche l’impegno sociale, in particolare proprio sui gemellaggi, entrambi convinti della necessità di coltivare e portare avanti le amicizie internazionali e lo spirito di vicinanza europea. Insieme hanno partecipato a molti viaggi di scambio in questi anni, nella cittadina francese di Voreppe e in quella tedesca di Illingen, gemellate con Castelnovo da ormai tanti anni. Ed erano sempre in prima linea quando c’erano da organizzare l’arrivo a Castelnovo delle loro delegazioni. Teneva molto anche al percorso intrapreso negli ultimi anni per arrivare a siglare un nuovo patto di gemellaggio con Kahla, cittadina tedesca dove diversi montanari furono deportati durante la seconda guerra mondiale. Dopo la morte di Sergio, Anna Maria era fortemente intenzionata a portare avanti i suoi valori, e con la nuova elezione era stata eletta Vicepresidente del Comitato. La malattia che l’ha colpita pochi mesi fa le ha impedito di portare avanti di persona questi obiettivi, ma ora ci impegneremo noi a farlo, per lei e per Sergio, a cui va la nostra gratitudine, a nome di tutta la comunità”.

Anna Maria lascia le sorelle Patrizia e Roberta, nipoti e altri parenti. I funerali avranno luogo domani, sabato 5 settembre alle ore 10.30 partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale S. Anna per la Chiesa della Resurrezione di Castelnovo dove verrà celebrata la Messa. Anna successivamente riposerà nel Cimitero di Palermo Sant’Orsola.