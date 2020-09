Castelnovo Monti, senso unico alternato sulla Sp 108

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 7 settembre a venerdì 23 ottobre sulla Sp 108 “Castelnovo Monti – Bondolo – Carù” che porta alla Pietra di Bismantova – per un tratto di circa 1,5 chilometri compreso tra l’incrocio con la Statale 63 e l’inizio dell’abitato di Carnola, in comune di Catelnovo Monti – si viaggerà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti sono stati adottati per consentire alla ditta Tazzioli e Magnani lo svolgimento in sicurezza di lavori di allargamento della banchina stradale.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.