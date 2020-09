Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna e in A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 “SS65 della Futa” e lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia” verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Via Bentivoglio, via Marescotti, Via Villanova e Via Caselle;

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Via Bentivoglio, via Marescotti, Via Villanova e Via Caselle; nelle due notti consecutive di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia” e lo svincolo “Idice” sulla Complanare sud, in direzione di Ozzano dell’Emilia, con chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria: Via Caselle, SP31 Stradalli Guelfi e Via Montanara;

In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria: Via Caselle, SP31 Stradalli Guelfi e Via Montanara; dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 “Roveri” e lo svincolo 8bis “Viale Europa”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 9 “San Donato”, in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Del Terrapieno, Via dell’Industria, Rotonda Santilli, Via L. Bertolazzi, Via Lungosavena, Via S. Caterina di Quarto, Via G. Fanin, Viale Tito Carnacini e Viale Europa;

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 9 “San Donato”, in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Del Terrapieno, Via dell’Industria, Rotonda Santilli, Via L. Bertolazzi, Via Lungosavena, Via S. Caterina di Quarto, Via G. Fanin, Viale Tito Carnacini e Viale Europa; dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 “Fiera” e lo svincolo 7bis “SS64 Ferrarese” verso Casalecchio.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 8bis “Viale Europa”, in entrata verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Europa, Viale della Fiera, Viale Aldo Moro e Via Stalingrado.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, marted’ 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Ancona/Pescara.

In alterbnativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Pietro o di Forlì.