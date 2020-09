Donate 20 visiere facciali protettive per le CRA di Modena

Sono destinate in particolare agli operatori delle Case residenza per anziani le 20 visiere facciali protettive, certificate per l’uso medico e sanitario, che l’azienda Tecnoguarnizioni ha donato al Comune di Modena.

I dispositivi di protezione sono stati consegnati in Municipio, nella mattinata di venerdì 4 settembre, da Sergio Righi e Gianluca Venuta, titolari dell’azienda che li ha prodotti, accompagnati dal collega Simone Feri, nel corso di un incontro con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha definito il gesto un segno di attenzione nei confronti della comunità.

L’azienda, che da oltre vent’anni produce visiere per diversi ambiti lavorativi, nel corso dell’emergenza dovuta alla pandemia ha elaborato un nuovo progetto di dispositivi di protezione modello Save4U, certificati CE e specifici per le esigenze del personale medico, sanitario e assistenziale.

***

Foto: insieme al sindaco Muzzarelli, da sinistra: Simone Feri, Sandro Righi e Gianluca Venuta