Fondo per la sicurezza: 11 a Sassuolo le attività ammesse al contributo

Ammonta a €11.681 il contributo concesso ad 11 attività commerciali di Sassuolo per istallare sistemi di sicurezza.

Come noto, il “Fondo per la Sicurezza 2020” istituito dalla Camera di Commercio di Modena metteva a disposizione delle attività commerciali che ne avrebbero fatto richiesta un contributo volto ad istallare, aggiornare o implementare i sistemi di sicurezza dei propri esercizi.

Sono state undici le aziende di Sassuolo che hanno presentato l’apposita domanda ed ammesse al contributo, con determinazione del segretario Generale della Camera di Commercio di Modena n°222 del 15/7/2020.

Delle domande ammesse a contributo la quota a carico del Comune di Sassuolo è pari al 20% per un ammontare di €2.336,20.

Le aziende che hanno usufruito del contributo sono bar, librerie, parrucchieri, tabaccherie , ristoranti; con contributi che variano, a seconda dell’intervento effettuato, da un minimo di €536 ad un massimo di €1.200,00.

“Un aiuto in più ai commercianti per contrastare furti e criminalità – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – a cui anche il Comune di Sassuolo aderisce in quota parte per contribuire in ogni modo possibile ad aumentare la sicurezza della città e di chi ci lavora”.