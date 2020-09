Istituto Majorana di San Lazzaro di Savena: la Regione convoca una riunione lunedì 7 settembre in viale Aldo Moro

I problemi organizzativi dell’Istituto Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena, saranno al centro di una riunione convocata dall’assessore regionale alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale Paola Salomoni, lunedì 7 settembre a Bologna presso l’assessorato (viale Aldo Moro, 38).

“Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi affinché la ripartenza della scuola, anche in un anno difficile come questo, si svolga nelle migliori condizioni possibili. È un impegno per noi prioritario – sottolinea l’assessore regionale-. A fronte delle problematiche segnalate dalle famiglie, dai ragazzi e dalla stessa dirigenza scolastica dell’Istituto Majorana, abbiamo ritenuto utile avviare un momento di confronto tra tutte le parti interessate, nell’auspicio che possano venire proposte utili a garantire un anno scolastico sereno e proficuo”.

All’incontro parteciperanno Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Antonio Panzardi, dirigente dell’Ufficio V Ambito territoriale di Bologna dell’Ufficio scolastico regionale, Daniele Ruscigno, consigliere delegato metropolitano con deleghe alla Scuola, istruzione, formazione, edilizia scolastica e Sergio Pagani, dirigente scolastico dll’ Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana”.