Martedì 8 settembre a Modena don Luigi Ciotti e Umberto Ambrosoli protagonisti di un incontro pubblico sul tema della Giustizia

Don Luigi Ciotti e Umberto Ambrosoli saranno i protagonisti di un incontro pubblico dal titolo “Dialogo sulla Giustizia: le speranze, i diritti, gli impegni e le responsabilità”, organizzato per martedì 8 settembre dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena in collaborazione con Banco BPM. L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Modena e dell’Associazione Modena Giustizia, è aperto alla cittadinanza e si inserisce nel percorso di educazione e sensibilizzazione alla legalità avviato da tempo dall’Ordine professionale modenese.

Don Luigi Ciotti, fondatore e Presidente di Libera, ha da sempre affiancato all’attività pastorale un intenso impegno civile di contrasto alla corruzione e alle organizzazioni criminali;

Umberto Ambrosoli, avvocato – che all’interno del Gruppo Banco BPM ricopre le cariche di Presidente di Banca Aletti e della neo costituita Fondazione Banca Popolare di Milano – ha ereditato dal padre Giorgio l’impegno civile e l’attenzione ai temi dell’etica in ambito pubblico e professionale.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena, e di Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di Modena. A moderare il dibattito sarà l’avvocato Enza Rando, Vice Presidente di Libera.

“In questo periodo di grandi incertezze, come professionisti ma soprattutto come cittadini, abbiamo ritenuto importante affrontare il tema della Giustizia, inteso in senso ampio come tutela e riconoscimento di quei diritti che, a volte, non sono specificamente tutelati dalla legge ma che rappresentano tuttavia gli elementi fondanti di qualsiasi comunità. Penso, ad esempio, al diritto alla dignità, alla tutela contro ogni forma di discriminazione, alle giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Per affrontare questi temi abbiamo la fortuna di potere contare sulla disponibilità di Don Luigi Ciotti e di Umberto Ambrosoli, siamo loro molto grati. Così come siamo molto grati a Banco BPM con il quale abbiamo concordato fin dall’inizio questa iniziativa”, dichiara Stefano Zanardi, Presidente dell’Ordine dei Dottor Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

In caso di maltempo l’Evento si terrà presso la Chiesa della Madonna del Voto (via Emilia Centro).