L’importanza di conoscere bene gli estinguenti per spegnere gli incendi e la velocità con cui si opera, è determinante per il buon esito di un soccorso, per questo i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca permanente sui materiali più idonei per la lotta antincendio e la protezione individuale. I nuovi liquidi “green” testati hanno una concentrazione più bassa di sostanze schiumogene per produrre schiuma e sono più compatibili con l’ambiente.