Si sono concluse verso mezzanotte le operazioni di spegnimento dell’incendio del tetto a San Felice località Pavignane in via Grande iniziate nel pomeriggio di ieri verso le 15. I danni sono risultati ingenti, nonostante il pronto intervento di diverse squadre vigili del fuoco, le fiamme hanno avuto infatti facile presa nel legname e nell’isolante della copertura dell’abitazione. Non ci sono stato feriti.