Auto prende fuoco lungo via Montanara a Casalfiumanese. Nessun ferito

Vettura in fiamme questo pomeriggio intorno alle 17:30 sulla Montanara tra Casalfiumanese e Fontanelice. La persona alla guida, accortasi del fuoco, ha subito accostato a lato strada fuori dalla carreggiata e scesa dal veicolo si è messa in salvo. Ha quindi chiamato i soccorsi che sono subito arrivati sul posto. La squadra dei Vigili del fuoco ha spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. L’auto purtroppo è stata distrutta dalle fiamme. Fortunatamente solo danni materiali e nessun ferito. Sul posto anche le forze dell’ordine.