Due appuntamenti per presentare la nona edizione di “Incredibol!” a Zola Predosa e a Bologna

Due appuntamenti per presentare la nona edizione di “Incredibol! l’INnovazione CREativa DI BOLogna” che toccherà numerose città della regione con eventi in presenza e online.

Nel territorio metropolitano bolognese il bando che premia progetti di innovazione in campo culturale e creativo sarà presentato:

– giovedì 10 settembre alle 17 a Zola Predosa (Co-Start Villa Garagnani, via Masini 11). Qui le info per l’Iscrizione obbligatoria,

– lunedì 14 settembre alle ore 15 a Bologna nella sede della Città metropolitana (Palazzo Malvezzi via Zamboni 13). Qui le info per l’Iscrizione obbligatoria.

Durante gli incontri verranno illustrate le principali novità di quest’anno, analizzando l’avviso pubblico in tutti i suoi aspetti: i benefici offerti ai vincitori, i requisiti necessari per partecipare, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione della domanda.

Gli eventi (gratuiti con iscrizione obbligatoria) sono organizzati dal Comune di Bologna in collaborazione con Progetti d’impresa della Città metropolitana.

Per partecipare al bando Incredibol!, progetto nato nel 2010 a sostegno dello sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative dell’Emilia-Romagna attraverso contributi, spazi e servizi di accompagnamento, c’è tempo fino al 29 settembre.

In particolare, questa è un’edizione speciale dedicata a progetti di innovazione in campo culturale e creativo in reazione all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID 19. Con una dotazione complessiva più che raddoppiata rispetto all’anno precedente, di 400.000 euro, suddivisi in contributi fino a 20.000 euro ciascuno, a seconda della dimensione del soggetto proponente, il bando sarà aperto a tutta la regione e andrà a finanziare progetti di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione già avviati o in fase di sviluppo, per adeguare la propria organizzazione agli effetti del COVID a medio e lungo termine, con particolare riferimento all’ambito dell’industria culturale e alla capacità di interagire con altri settori economici.

Anche quest’anno la partecipazione è possibile attraverso la compilazione di un form online, accedendo con credenziali di identità digitale ad alta affidabilità: tutte le informazioni si trovano sul sito di > INCREDIBOL!.

Per informazioni e contatti – 051 2194747 – incredibol@comune.bologna.it