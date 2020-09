Mercoledì 9 settembre “Rifiuto e non rifiuti”, primo di cinque seminari on line delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna

Mercoledì 9 settembre “Rifiuto e non rifiuti”, primo di cinque seminari on...

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Ecocerved Unioncamere Italiana, promuovono una serie di seminari gratuiti in modalità webinar rivolti alle imprese sulle politiche ambientali per la promozione dell’economia circolare.

Il primo appuntamento è in calendario mercoledì 9 settembre (dalle ore 9 alle 13) sul tema “Rifiuto e non rifiuti”. Obiettivo dell’evento è di fornire un quadro introduttivo della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto e al regime dei sottoprodotti per aiutare l’impresa ad individuare le concrete possibilità di trasformazione del rifiuto in prodotto.

In questo contesto si approfondirà anche il tema della preparazione per il riutilizzo, la priorità assoluta definita dalla Direttiva quadro sui rifiuti nell’ambito delle modalità di gestione definite dalla cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”, realizzando uno degli obiettivi fondamentali del processo di transizione all’economia circolare al centro delle politiche ambientali europee.

Il tema trattato coinvolge ogni azienda che effettua lavorazioni industriali e artigianali e le imprese che gestiscono impianti di recupero di rifiuti.

Relatore della giornata è l’esperta Manuela Masotti di Ecocerved.

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del seminario.

Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche connesse alle politiche e agli adempimenti ambientali potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk dedicato: https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna

A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici presentati.

Si prega di controllare sui siti camerali il link di iscrizione al seminario e le scadenze.

Gli appuntamenti successivi sono in programma in settembre: mercoledì 16 “La gestione dei rifiuti nelle microimprese”, venerdì 25 “RAEE: elementi di gestione operativa”, martedì 29 “Sottoprodotti” e lunedì 8 ottobre “Rifiuti agricoli”.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Ecocamere o contattare Laura Bertella, Unioncamere ER, tel.. 051 6377045 e-mail:laura.bertella@rer.camcom.it

Approfondimenti sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna

I seminari sono organizzati dalle Camere di commercio del territorio regionale in collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna ed Ecocerved e rientrano nell’ambito del progetto del Fondo di Perequazione Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” finanziato da Unioncamere italiana.