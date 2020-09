Incendio camion in A14, vigili del fuoco al lavoro per ore

Alla mezzanotte i Vigili del fuoco erano ancora al lavoro sulla A14, dove ieri intorno alle 18:00 un mezzo pesante che trasportava legna è andato a fuoco al km 11, direzione sud. A rogo estinto, le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto per mettere in sicurezza l’intero scenario e restituire una viabilità normale. Il camion, infatti, trasportava circa 500 quintali di legna che, in conseguenza dell’incendio, si è sparsa sia sulla tangenziale che sulla A14 dir sud.

Sulla A14 è stato chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con l’A13 in direzione di Ancona, tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza. Si è reso necessario chiudere anche il tratto parallelo della Tangenziale di Bologna e il Ramo di Casalecchio tra Casalecchio di Reno e l’allacciamento con l’A14 verso quest’ultimo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.