L’Amministrazione Comunale di Vignola emette un’ordinanza anti-bivacco

E’ stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Vignola ed è immediatamente esecutiva una nuova ordinanza emessa dal sindaco, che vieta almeno fino al 15 novembre prossimo, nella fascia oraria 20 – 2, il consumo, la detenzione per consumo e l’abbandono di bottiglie di vetro e di contenitori realizzati nello stesso materiale. Vietato anche detenere per il consumo, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande alcoliche, anche se contenute in lattina o altro contenitore di qualsiasi materiale. Naturalmente, rimangono esclusi da questa ordinanza bar, dehor e locali pubblici in genere, dove il consumo è consentito secondo le consuete modalità.

Così, testualmente, recita l’ordinanza: “Che su tutta l’area del centro storico, piazza Braglia, nel percorso Sole, nei parchi e nelle aree verdi, nelle pertinenze degli impianti sportivi pubblici, dalle ore 20 alle ore 2, fino al giorno 15 novembre 2020, sia vietato: detenere per il consumo, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale; detenere per il consumo, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande alcoliche anche se contenute in lattina o altro contenitore di qualsiasi materiale; bivaccare, sdraiarsi e/o porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la naturale destinazione del bene pubblico, abbandonando rifiuti di qualsiasi tipo. Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la violazione della presente ordinanza è previsto il pagamento in misura ridotta di € 50,00 entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento”.