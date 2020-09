Sabato e domenica, in Fiera a Bologna, altra opportunità di fare il test sierologico rapido e gratuito per il personale scolastico

Sabato 12, dalle 8.30 alle 17.30, e domenica 13 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, con possibilità di estensione alla domenica pomeriggio, al parcheggio coperto Michelino, in zona Fiera, sarà allestito un punto screening del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna per effettuare test sierologi rapidi e gratuiti ai dirigenti scolastici, docenti titolari e supplenti, educatori, ausiliari e personale amministrativo delle scuole, anche d’infanzia, e dei servizi educativi 0-3 anni, sia pubblici sia privati.

Oltre 2.000 i test disponibili.

Per fare il test basta prenotarsi sul sito www.ausl.bologna.it, e in caso di positività al test, verrà eseguito il tampone.

La campagna, avviata il 24 agosto, prevede per tutti i lavoratori dell’istruzione la possibilità di effettuare, su base volontaria e in maniera totalmente gratuita, un test sierologico in modo da individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi. Test che saranno poi ripetuti periodicamente durante l’anno scolastico.

Dal 24 agosto, sono stati effettuati dal Dipartimento di Sanità Pubblica 3.573 test sierologici al personale scolastico.