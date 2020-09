Aveva 80 veicoli intesti fittizziamente raggirando agenzie pratiche auto, denunciato

Al registro automobilistico risultava proprietario di ben 80 autovetture di tutte le marche e modelli. Di fatto, stando alle risultanze investigative dei carabinieri di Correggio, pur essendo di fatto il proprietario delle auto non ne utilizzava una. Le auto in grande maggioranza sono risultate essere prevalentemente utilizzate da pregiudicati per commettere di reati. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Correggio che a conclusione di mirate indagini hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 38enne calabrese residente nella bergamasca ritenuto responsabile dei reati di falsità ideologica commessa privato in atti pubblici, truffa continuata e favoreggiamento.

All’uomo i carabinieri hanno contestato oltre 40.000 euro di multe al codice della strada per l’intestazione fittizia di ben 80 autovetture che sono state segnalate alla competente Motorizzazione per la successiva cancellazione dal Pubblico registro per intestazione fittizia.

Le indagini dei carabinieri di Correggio sono partite dalla commissione di un furto con destrezza di un orologio del valore di 32.000 euro commesso lo scorso mese di agosto a un correggese da parte di una donna (poi identificato e denunciata), risultata aver utilizzato per la fuga un’autovettura intestata al 38enne calabrese. E se quest’ultimo è in effetti risultato estraneo al compimento dell’attività delittuosa, pur avendola ovviamente favorita consentendo l’uso di auto a lui intestata, su di lui i carabinieri hanno concentrato le indagini avendo appurato che lo stesso risultava intestatario di numerose autovetture buona parte delle quali usate per la commissione di reati.

I Carabinieri avevano quindi modo di accertare che il 38enne attraverso artifizi e raggiri, induceva in errore vari titolari di agenzie di pratiche auto, a cui si rivolgeva di volta in volta, intestandosi numerosi veicoli di cui non ne aveva per l’appunto la materiale disponibilità, compreso il veicolo utilizzato per consumare il furto con destrezza del costoso orologio compito lo scorso mese di agosto a Correggio. Il 38enne è risultato intestatario fittizio di 80 veicoli motivo e gli sono state elevate altrettante sanzioni amministrative al codice della strada ai sensi dell’art. art. 94 bis C.D.S. “divieto di intestazione fittizia dei veicoli” per un totale di euro 43.520,00. I carabinieri hanno inoltre richiesto alla competente Motorizzazione la cancellazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico degli 80 veicoli fittiziamente intestati. Sanzioni amministrative precedute dalla denuncia del 38enne per i reati di cui è accusato.