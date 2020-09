Incendio interessa il tetto della materna di Monterenzio, danni contenuti

Ieri sera intorno alle 23:30 i vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio divampato all’interno di una scuola materna a Monterenzio in via Idice. A bruciare una ventina di metri quadri del tetto. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco con una squadra insieme all’appoggio di un’autobotte e l’autoscala. Presente anche il funzionario di servizio. L’incendio è stato domato in poco tempo, i danni contenuti. Sopraggiunti anche i carabinieri, il sindaco e il vice di Monterenzio e il personale scolastico. Non si registrano feriti.