Una Santa Messa con l’esposizione del Sacro Tronco

Quest’anno, in ottemperanza delle normative anti – Covid non è stato possibile realizzare la tradizionale processione del S.Tronco il Giovedì Santo. Per questo motivo la Confraternita del S.Tronco e la parrocchia di San Giorgio, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, hanno organizzato una Santa Messa per lunedì 14 settembre, a partire dalle ore 19 in piazzale Della Rosa, davanti al santuario di San Francesco in Rocca.

In osservanza delle disposizioni volte a limitare la diffusione del virus Covid-19, sul piazzale saranno sistemate le sedute a distanza, l’accesso al piazzale durante la funzione sarà contingentato: è necessaria la prenotazione telefonando al numero 353/4146356