Questa notte poco dopo le 2:00, i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti per un incendio di una vettura in A13, al km 24 direzione Padova. L’auto, ha preso fuoco dopo una collisione con un mezzo pesante. Il conducente della vettura è riuscito a mettersi in salvo anche se ferito. I vigili del fuoco hanno spento velocemente il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Presente anche il 118 con ambulanza, la Polstrada e Aspi.