Chiusure per lavori sulla A1, A13, A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori propedeutici all’installazione della nuova barriera di sicurezza laterale, dalle 8:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 14 e martedì 15 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Interporto sulla stessa A13 o di Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 14 e martedì 15 settembre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene da Pescara/Ancona, lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14 adriatica e percorrere la Tangenziale di Bologna, con ingresso sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 “SS65 della Futa” e lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”, verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Bentivoglio, Via Marescotti, Via Villanova e Via Caselle;

-nelle tre notti consecutive di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Lame” e lo svincolo 4bis “Aeroporto”, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, Via Umberto Terracini, Viale Vittorio Sabena, Via Emilia Ponente e Via Triumvirato;

-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Lame” e lo svincolo 3 “Ramo Verde”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso l o svincolo 4bis “Aeroporto” in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro e lo svincolo 4 “Triumvirato” in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, Via Umberto Terracini, Viale Vittorio Sabena, Via Emilia Ponente, Asse attrezzato e Viale Palmiro Togliatti