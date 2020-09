Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 – Qualifiche: Charles quinto, Seb in settima fila

Charles Leclerc prenderà il via dalla quinta posizione sulla griglia di partenza nel Gran Premio della Toscana – Ferrari 1000 che scatterà domani alle ore 15.10 CET all’Autodromo del Mugello. Il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel, si schiererà invece in settima fila, nella casella numero 14, dopo essere stato eliminato nella seconda fase della qualifica.

Q2. Dopo aver passato il turno nella prima parte del turno, entrambi i piloti della Scuderia sono scesi in pista nel Q2 con gomme Soft. Delle due SF1000 la prima a far segnare un tempo è stata la numero 5 di Seb che ha centrato 1’17”006, mentre Charles poco dopo è transitato in un buon 1’16”324. La squadra a quel punto ha preparato altri due treni di Soft rimandando in pista i piloti per un altro tentativo. Vettel è riuscito a migliorarsi scendendo a 1’16”858 ma è comunque rimasto escluso con il 14° tempo, mentre Leclerc non è riuscito a ritoccare la propria prestazione di riferimento ma è comunque stato promosso al Q3 in ottava posizione.

Q3. Nella fase decisiva per l’assegnazione delle prime cinque file, Charles è inizialmente uscito dai box con pneumatici usati, avendo deciso di tenere l’unico set di Soft nuovi per il momento di massima gommatura del tracciato. Su questo asfalto, tuttavia, specie sul giro secco, la differenza in termini di usura si fa molto sentire e così il monegasco non è stato in grado di andare oltre un modesto 1’17”739. Rientrato al box, sulla SF1000 numero 16 sono state cambiate le gomme e Charles è stato in grado di superarsi, fermando i cronometri a 1’16”270, quinto miglior tempo.