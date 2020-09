Incidente stradale questa mattina a Crespellano, un ferito

Alle ore 04.10, questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale a Crespellano in Via Emilia angolo Via del Lavoro. Una persona è rimasta incastrata all’interno di una vettura che ha sbandato ed è finita nel fosso al lato della strada. Il ferito è stato affidato al 118 che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore.I vigili del fuoco sul posto hanno poi messo in sicurezza l’automobile, un’utilitaria elettrica, staccando il pacco batterie di alimentazione. Presenti anche il 118 con ambulanza e una pattuglia dei carabinieri