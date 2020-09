Eseguita ordinanza di carcerazione nei confronti di un 39enne condannato per maltrattamenti in famiglia

Eseguita ordinanza di carcerazione nei confronti di un 39enne condannato per maltrattamenti...

I carabinieri della stazione di San Felice Sul Panaro, ieri nel primo pomeriggio, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un trentanovenne operaio marocchino, residente nel bolognese, con precedenti di polizia, il quale doveva ancora espiare una pena di oltre due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, fatti commessi dal 2004 al 2017 in un comune della bassa modenese.