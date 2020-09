F1, a Hamilton il Gran Premio di Toscana – Ferrari 1000

Caos nel GP di Toscana, prima gara della F1 sul circuito del Mugello e 1000° della storia Ferrari nel Mondiale. Doppio incidenti al 1° e 6° giro, sei piloti out e bandiera rossa. Altra bandiera rossa al 45° giro per un incidente di Stroll e solo 12 piloti rimasti in corsa. Alla fine trionfa Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes conclude davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Completa il podio Alexander Albon.

L’ordine d’arrivo del Gran Premio della Toscana: Hamilton, Bottas, Albon, Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Leclerc, Raikkonen, Vettel, Russell, Grosjean.