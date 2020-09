Carpi, questa settimana il mercato trasloca in via Ugo da Carpi

Il mercato di giovedì 17 e sabato 19 settembre si terrà eccezionalmente in via Ugo da Carpi: lo ha deciso la Giunta per consentire in piazza dei Martiri l’allestimento e lo svolgimento del “Festival della filosofia”, in programma da venerdì a domenica.

La via Ugo da Carpi – si legge nella delibera – è stata individuata « quale superficie idonea in quanto area già attualmente individuata per lo svolgimento del mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì e Sabato ».

Il trasloco temporaneo è previsto dal Regolamento comunale per esigenze particolari come appunto manifestazioni concomitanti e incompatibili con il mercato mattutino; la Polizia Municipale provvederà ad assegnare i posteggi ai titolari secondo l’ordine risultante dalla graduatoria dei titolari, compatibilmente con le dimensioni delle attrezzature di vendita, rispettando le assegnazioni effettuate nel 2018 e nel 2019, in occasione rispettivamente di “Carpi Summer Fest” e “The Race”, « assegnazione che non ha causato alcun tipo di problematica e i mercati si sono svolti regolarmente »